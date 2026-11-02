Libye : le Premier ministre du Niger reçu par le maréchal Khalifa Haftar à Benghazi

Le commandant de l’Armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, a reçu le lundi 2 novembre 2026 à Benghazi, dans l’est de la Libye, le Premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine, selon le Journal du Niger. Cet entretien a eu lieu vingt-quatre heures après la conclusion d’un accord entre Niamey et les autorités de l’Est libyen.

Une délégation à forte composante militaire

Arrivé la veille, le chef du gouvernement nigérien était accompagné du général Mamane Sani Kiaou, chef d’état-major général, et de plusieurs responsables des différentes composantes des forces armées. Le protocole a été signé en présence de Saddam Haftar, fils du maréchal, et d’Oussama Hammad, qui dirige le gouvernement de l’Est. Ali Mahamane Lamine Zeine a présenté l’accord en ces termes : « Nous avons procédé à la signature d’un protocole d’accord de coopération stratégique entre la Libye et la République du Niger », avant d’ajouter aussitôt : « Je tiens à exprimer ma reconnaissance pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qui nous ont été réservés ».

Les clauses du texte n’ont pas été divulguées, tandis que Saddam Haftar a, de son côté, fait porter les salutations de son père au chef de l’État nigérien, le général Abdourahamane Tiani. Pour rappel, le ministre nigérien de l’Intérieur s’était déplacé à Benghazi en août 2024 pour des discussions sur la sécurité, puis Abdourahamane Tiani avait accueilli Saddam Haftar à Niamey le 23 mai 2025. Les relations entre les deux parties s’étaient toutefois tendues ces derniers mois.