Liga : Yan Diomande rivalise avec Lamine Yamal dans le classement des dribbles

Yan Diomande, l’ailier ivoirien du Real Madrid s’impose peu à peu comme l’un des meilleurs dribbleurs de la Liga selon le quotidien espagnol Diario AS, le 9 novembre. Avec 43 dribbles réussis, il occupe la deuxième place du classement, derrière Lamine Yamal du FC Barcelone, crédité de 57 réussites.

Depuis quelques années, Yamal est reconnu comme l’un des dribbleurs les plus redoutables d’Europe. Lors de la saison 2024-2025, il avait réussi 145 dribbles en Liga. Il s’agit du total le plus élevé des cinq grands championnats européens. Il a totalisé 272 dribbles en Liga entre juin 2024 et juin 2026, selon les données de StatMuse.

Une fréquence qui fait la différence

Si Yamal domine en volume, Diomandé se montre plus efficace dans le temps. Il réussit un dribble toutes les 20 minutes, contre une toutes les 23 minutes pour l’espagnol. Sa prestation face à Valence, avec six dribbles réussis, a confirmé cette progression.

À l’échelle du Real Madrid, toutes compétitions confondues, il a réussi 52 dribbles cette saison, à un seul de Kylian Mbappé (53). Le Français a pourtant disputé 541 minutes de plus que lui. Désormais, Diomandé est le meilleur dribbleur de son équipe, et son nom commence à être cité au même niveau que celui de Yamal.