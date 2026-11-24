Ce mardi à 21h, le Real Madrid reçoit le PSV Eindhoven au Santiago Bernabéu, pour la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Madrilènes ont déjà gagné leurs quatre premiers matchs et veulent enchaîner une cinquième victoire.

Rappelons qu’ils ont battu l’Inter Milan 2-1, renversé la situation contre l’AS Rome, écrasé le RB Leipzig 4-1, puis se sont imposés chez l’AEK Athènes. Avec 4 points, l’équipe de Peter Bosz a battu le FC Porto, fait match nul contre le Shakhtar Donetsk, et perdu face au RB Leipzig et au Club Bruges.

Les onze de départ

Le Real aligne Courtois dans les buts. Une défense Militão, Rüdiger, Cucurella. Un milieu Valverde, Tchouaméni, Bernardo, et une attaque Arda Güler, Yan Diomande, Vinícius Júnior et Mbappé. Le PSV compte sur Kovář dans les cages. Une défense Dest, Geertruida, Obispo, Kostić. Un milieu Sano et Mijnans, et devant Fernández, Perišić et Til, derrière van Bommel.