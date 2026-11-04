Ligue des Champions : le record historique de Cristiano Ronaldo frôlé par Harry Kane

Harry Kane ne battra pas le record de Cristiano Ronaldo cette fois-ci. En effet, l’attaquant du Bayern Munich a vu sa série de buts consécutifs en Ligue des champions prendre fin mardi 3 novembre 2026, lors de la rencontre face à l’Atlético de Madrid. Alors qu’il lui suffisait de marquer pour rejoindre la performance du Portugais, l’international anglais est resté muet malgré la victoire de son équipe (2-0).

Avant cette rencontre disputée à l’Allianz Arena, l’international anglais avait inscrit au moins un but lors de dix matches consécutifs dans la compétition européenne et il ne restait qu’il valide une seule rencontre pour égaler le record établi par l’ancien attaquant du Real Madrid.

Cependant, le rendez-vous contre les Madrilènes n’a pas connu le dénouement espéré par le capitaine anglais. Malgré plusieurs occasions et son implication dans le jeu offensif bavarois, il n’a pas réussi à faire trembler les filets et son compteur s’est donc arrêté à dix rencontres consécutives avec au moins une réalisation, laissant intacte la référence établie par le Portugais.

Toutefois, le Bayern Munich n’a pas laissé cette soirée lui échapper. En effet, les hommes de Vincent Kompany ont obtenu une victoire de 2-0 grâce aux réalisations de Lennart Karl et Konrad Laimer. Si Kane n’a pas participé directement à l’ouverture du score, il s’est illustré sur le deuxième but en délivrant la passe décisive à Laimer.

Pour rappel, il y a quelques jours, l’international anglais avait récemment été récompensé par son premier Ballon d’Or et il avait l’occasion de prolonger cette période faste en inscrivant son nom dans une nouvelle page de l’histoire européenne.

De son côté, Cristiano Ronaldo conserve son statut de détenteur de ce record particulier. L’attaquant portugais avait marqué lors de onze rencontres consécutives en Ligue des champions, une série réalisée avec le Real Madrid entre 2017 et 2018.