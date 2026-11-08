Lionel Messi remporte un deuxième Soulier d’or MLS consécutif, une première dans l’histoire du championnat

Aucun joueur n’avait réussi à conserver ce trophée d’une année sur l’autre depuis la création de la MLS, et Lionel Messi y est parvenu ce samedi 7 novembre 2026, aux États-Unis. L’attaquant d’Inter Miami termine meilleur buteur du championnat avec 26 réalisations en 31 matchs, après les 29 buts inscrits en 28 rencontres la saison dernière. Il devance Petar Musa (FC Dallas) et ses 22 buts, ainsi que Sam Surridge (Nashville SC), qui en compte 21. La MLS a confirmé la distinction dans un communiqué, où elle affirme que « Lionel Messi a écrit l’histoire de la MLS en devenant le premier joueur à remporter deux fois de suite le Soulier d’or, décrochant le trophée 2026 avec 26 buts, le meilleur total de la ligue ».

Une régularité unique en MLS

Cette constance se lit aussi dans ses statistiques, car un seul de ses buts est venu d’un penalty et il a cumulé 43 buts et passes décisives. Lionel Messi devient ainsi le premier joueur à dépasser la barre des 40 deux saisons de suite. La ligue précise d’ailleurs que « ses 55 buts sur les deux dernières saisons constituent le deuxième meilleur total de l’histoire de la ligue, derrière les 58 de Josef Martínez entre 2018 et 2019 ».

À 39 ans, Messi est arrivé à Inter Miami en juillet 2023. Il a depuis été élu meilleur joueur du championnat en 2024 et en 2025, et il a remporté la MLS Cup avec son club l’an dernier.