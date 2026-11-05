L'Iran menace Paris et Londres dans une nouvelle vidéo de propagande

Une vidéo liée aux Gardiens de la révolution iraniens, présentée le 3 novembre 2026 par le média israélien JFeed, montre des frappes contre trois sites militaires européens. Il s’agit de la base aérienne d’Istres, en France, de RAF Fairford, au Royaume-Uni, et du site d’Erndtebrück, en Allemagne.

Dans la vidéo, le narrateur interpelle aussi les populations, à qui il a demandé : « Le moment n’est-il pas venu de se lever pour défendre l’honneur, la sécurité et l’indépendance de l’Europe ? » appelant à « chasser les voleurs et vos vrais ennemis de vos pays », avant de retirer son masque en fin de vidéo pour répéter son avertissement à visage découvert.

Une menace qui s’ajoute à d’autres

Pour rappel, le 4 novembre, le quotidien Hamshahri, publié par la municipalité de Téhéran, a affiché une carte de l’Europe marquée de quinze cibles potentielles, du Portugal à la Roumanie. Dans la foulée, un député iranien de la commission de la sécurité nationale a prévenu que des missiles partiraient vers l’Europe si les États-Unis utilisaient leurs bases sur le continent.

Le cas de Fairford est particulier puisqu’elle sert de point de départ à des bombardiers américains, et des B-1B y sont d’ailleurs arrivés le 29 septembre. En septembre, cinq hommes y ont été arrêtés à proximité, dans une enquête sur un projet d’attaque, et Londres a évoqué une possible implication de l’Iran. De son côté, Téhéran a tout démenti, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.