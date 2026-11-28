Mohammad Mokhber, conseiller du guide suprême iranien, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, a mis en garde l’Irak contre le risque de devenir un « instrument de Trump », après la fermeture de plusieurs points de passage frontaliers et les déclarations du président américain en faveur des efforts des autorités irakiennes.

Dans un message publié samedi sur le réseau social X, Mohammad Mokhber a rappelé que, pour la politique étrangère iranienne, « partager un destin commun avec nos voisins est un principe fondamental ». Il a également souligné : « Dans les heures les plus sombres, l’Iran a soutenu le peuple irakien de toutes ses forces et a prouvé son amitié ».

Le conseiller de Mojtaba Khamenei a toutefois appelé Bagdad à la vigilance concernant la gestion de ses frontières. « Ce lien indéfectible exige que Bagdad reste vigilant sur les questions frontalières afin qu’elles ne deviennent pas un outil entre les mains des ennemis de l’islam et un instrument pour mettre en œuvre les politiques du criminel Trump », a-t-il déclaré.

Cette mise en garde intervient après que Donald Trump a salué vendredi les efforts du Premier ministre irakien Ali al-Zaidi pour « mettre fin à la contrebande de pétrole irakien, éliminer la corruption et placer toutes les armes sous le contrôle exclusif de l’État ».

Pour rappel, le 8 novembre 2026, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein, avait révélé que le Trésor américain avait demandé à Bagdad de fermer tous ses postes-frontières avec l’Iran, à l’exception de deux. Par ailleurs, les forces frontalières irakiennes ont fermé mercredi deux points de passage avec la Syrie et l’Iran, administrés par le gouvernement régional du Kurdistan, à la suite d’une enquête sur un trafic de pétrole.