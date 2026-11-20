La France a voté contre un texte de l’Onu sur la lutte contre le racisme, le 19 novembre 2026 à New York, avec 15 autres pays. La Troisième Commission de l’Assemblée générale, chargée des questions sociales et humanitaires, a approuvé la résolution par 122 voix pour, 16 contre et 42 abstentions. Le texte, un appel mondial à l’action concrète pour l’élimination du racisme, de la discrimination raciale et de la xénophobie, est présenté chaque année par le G77 et la Chine. Il doit encore passer en séance plénière devant l’Assemblée générale.

Les pays opposés et leurs arguments

Les 16 pays opposés sont l’Albanie, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, le Canada, la Croatie, la Tchéquie, l’Allemagne, la Hongrie, Israël, Nauru, la Slovaquie, la Slovénie, le Royaume-Uni et les États-Unis, en plus de la France. Ainsi, les États européens forment le groupe le plus nombreux. Parmi eux, les États-Unis ont expliqué leur vote le jour même par la voix de leur représentante adjointe au Conseil économique et social de l’Onu : « Comme on peut le voir dans le texte de cette résolution, la prémisse fondamentale de ce projet est un récit virulent et unique qui fait de la civilisation occidentale et de ses descendants le seul méchant de toute l’histoire du monde », a déclaré Yaryna Ferencevych. À l’inverse, la délégation russe auprès de l’Onu, dont le pays a voté pour le texte, s’est adressée aux États qui se sont abstenus ou ont voté contre. Elle leur a demandé de « renoncer aux doubles standards » et de confirmer leur volonté de lutter contre la discrimination raciale. Pour sa part, Washington avait déjà voté contre lors des éditions précédentes.

Un rapport de force stable

Par ailleurs, le résultat reste proche de celui des années précédentes. En 2024, la même résolution avait été approuvée en commission par 128 voix pour, 19 contre et 37 abstentions. En deux ans, le nombre d’opposants a donc baissé de trois, tandis que celui des abstentions a augmenté de cinq.