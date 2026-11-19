À Berlin, le 19 novembre 2026, en marge de la réunion de la Coalition des volontaires consacrée à l’Ukraine, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a dissipé les doutes suscités par la rencontre entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine, organisée en Chine. Interrogé sur d’éventuelles craintes, il a répondu sans hésiter : « Non, non, non, non. Je pense qu’il est important que les dirigeants se rencontrent, comme lors de cette réunion et de la rencontre en Chine. Je pense que c’est normal et je ne suis absolument pas inquiet. »

Ce rapprochement avait pourtant nourri de vives inquiétudes en Europe. En octobre dernier, l’attitude de Donald Trump envers Vladimir Poutine avait déjà secoué les capitales européennes, et la proposition de Moscou d’une réunion trilatérale avec Xi Jinping avait ravivé ces craintes, selon Euronews. Un haut responsable européen confiait alors à la chaîne : « Tout cela est très inquiétant. »

Un dialogue jugé nécessaire

Interrogé sur le fait que Donald Trump ait qualifié Vladimir Poutine d’« ami », Mark Rutte a rappelé le poids militaire des trois pays : « N’oubliez pas que la Russie et les États-Unis sont de grandes puissances nucléaires. La Chine est une puissance nucléaire émergente. » Pour lui, il est logique que les représentants de ces puissances se parlent afin de dégager les meilleures voies à suivre, et il est essentiel de maintenir ce dialogue.

Le secrétaire général a salué l’implication du président américain dans le dossier ukrainien. Selon lui, Trump déploie « des efforts herculéens » pour parvenir à la paix, et il ne peut que l’en féliciter. Il s’est dit convaincu que Washington et les Européens finiront par s’accorder sur l’Ukraine : « Oui, j’en suis convaincu. » Réunis à Shenzhen pendant environ une heure et demie, les trois dirigeants ont adopté une déclaration en quatre points portant sur l’ONU, l’énergie, les immunités et le nucléaire, sans mentionner l’Ukraine.