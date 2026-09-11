Fortune : Bernard Arnault sort du Top 10 mondial après une lourde chute en 2026

Bernard Arnault occupe désormais la 11ᵉ place du classement mondial des fortunes, avec un patrimoine estimé à 123 milliards d’euros (143 milliards de dollars), selon les données de Bloomberg citées ce vendredi 11 septembre 2026. Sa fortune a diminué de 56 milliards d’euros depuis le début de l’année, sous l’effet du recul de l’action LVMH en Bourse.

Le patron du groupe de luxe se retrouve ainsi derrière Warren Buffett, dont le patrimoine est évalué à environ 124 milliards d’euros. Le classement Bloomberg reste largement dominé par les fortunes américaines, avec Elon Musk très loin devant ses poursuivants.

LVMH pèse lourd dans la fortune d’Arnault

La situation d’Arnault reste étroitement liée à l’évolution de LVMH, dont il contrôle une part importante avec sa famille. Bloomberg indique que l’essentiel de sa fortune provient de sa participation dans le groupe, qui réunit des marques comme Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora et Tiffany & Co.

La baisse de la valorisation du groupe se répercute donc directement sur l’estimation de son patrimoine. Le recul observé depuis janvier intervient après plusieurs périodes difficiles pour le secteur du luxe, alors que les marchés restent attentifs à l’évolution de la consommation dans les grands marchés internationaux.

La trajectoire de LVMH n’est toutefois pas uniquement marquée par le repli boursier. Au début de 2026, le groupe affichait encore une capitalisation et une activité suffisamment importantes pour maintenir Arnault parmi les toutes premières fortunes mondiales. Le classement Forbes établi en mars le plaçait encore au 7ᵉ rang, avec une fortune estimée à 171 milliards de dollars.

Plusieurs passages au sommet mondial

Cette sortie du Top 10 contraste avec les années où Arnault occupait la première position. Le milliardaire français avait pris pour la première fois la tête du classement annuel Forbes en 2023, avec une fortune estimée à 211 milliards de dollars.

Il avait conservé cette position dans le classement annuel publié en 2024. Forbes évaluait alors son patrimoine à 233 milliards de dollars, soit 22 milliards de plus qu’un an auparavant.

Arnault avait aussi repris temporairement la première place du classement en temps réel en janvier 2024, dépassant Elon Musk avec une fortune estimée à 207,8 milliards de dollars.

Les fortunes américaines dominent le classement

La hiérarchie actuelle illustre le poids croissant des grandes fortunes américaines liées à la technologie et aux marchés financiers. Elon Musk reste largement en tête, devant plusieurs dirigeants et fondateurs de groupes technologiques américains.

Selon Forbes, Musk occupe encore la première place mondiale en septembre 2026, avec une fortune estimée à 892 milliards de dollars au 1ᵉʳ septembre. Larry Page, Jeff Bezos, Sergey Brin et Michael Dell figurent également parmi les principales fortunes mondiales.

Pour Arnault, le recul de 2026 marque donc un changement important dans une trajectoire qui l’avait placé à plusieurs reprises au sommet des fortunes mondiales.