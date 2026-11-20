L’ancien président du Sénégal, Macky Sall, a ouvert le 20 novembre 2026 le Sommet mondial de Dakhla, dans le sud du Maroc, avec une allocution sur la souveraineté sanitaire de l’Afrique. Il l’a annoncé le jour même dans un message publié sur son compte X, où il remercie les organisateurs : « Je remercie la Fondation Mohammed VI des sciences de la santé pour son aimable invitation au Sommet mondial de Dakhla sur la santé, la protection sociale et le développement humain des 20 et 21 novembre 2026. J’ai délivré l’allocution inaugurale portant sur les enjeux de la souveraineté sanitaire en Afrique », a déclaré Macky Sall.

Cette deuxième édition est organisée par la Fondation Mohammed VI des sciences de la santé, avec l’African Academy of Health Sciences. En effet, la première s’était tenue fin novembre 2025 dans la même ville. Elle avait abouti à la Déclaration de Dakhla et à une feuille de route pour 2026-2030, qui place la prévention et la formation en priorité cette année, puis l’accès aux médicaments et aux vaccins en 2027.

Ainsi, les échanges de ces deux jours portent sur trois axes : l’accès aux soins, la protection sociale et le développement humain, à travers la formation, la recherche et l’innovation. Par ailleurs, étaient annoncés des responsables politiques et des scientifiques, parmi lesquels l’ancienne présidente de transition centrafricaine Catherine Samba-Panza, le scientifique congolais Jean-Jacques Muyembe et l’ancienne ministre rwandaise de la Santé Agnès Binagwaho.

Pour rappel, Macky Sall a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024 et a présidé l’Union africaine en 2022 et 2023.