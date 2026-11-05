Malgré l'accord avec Trump, deux pétroliers russes changent de cap

Deux des trois navires chargés de diesel russe qui faisaient route vers les États-Unis ont modifié leur trajectoire, d’après les données de suivi maritime relevées le 3 novembre 2026. Toutefois, le troisième, l‘Agioi Fanendes, reste pour l’instant orienté vers la côte nord-est américaine. Pour rappel, ces cargaisons devaient concrétiser l’entente conclue le 9 octobre entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

La société d’analyse maritime Windward indique que l’Agioi Fanendes a retiré la mention « New York » de son signal de navigation et affiche désormais « for orders », une mention qui laisse à l’armateur la liberté de choisir son port. Le bateau, qui bat pavillon maltais, transporte 40 000 tonnes de diesel chargées à Primorsk et devait accoster le 7 novembre.

Mais l’un des trois pétroliers est visé par des mesures de l’Union européenne, du Royaume-Uni et du Canada, alors que le Trésor américain avait suspendu les restrictions sur ces cargaisons jusqu’en avril 2027. Le 9 octobre, Donald Trump avait annoncé que la Russie livrerait « sous peu 3 000 000 de tonnes de diesel ». Aucune cargaison russe de ce type n’a touché le sol américain depuis juillet 2023.