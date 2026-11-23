Ce lundi 23 Novembre, les autorités maliennes ont annoncé avoir réceptionné près de 58 millions de litres de gasoil et de supercarburant en l’espace d’une semaine. D’après Bamako, ces volumes ont été acheminés par 1277 camions citernes.

Le gouvernement a fait aussi cas de plus de 32 millions de litres disponibles dans les stocks de régulation des dépôts. Ces derniers temps, le Mali ne ménage aucun effort pour assurer l’approvisionnement du pays en hydrocarbures..

Plus de 32 millions de litres dans les dépôts

Dans le détail, les quantités réceptionnées ces derniers jours concernent le gasoil et le supercarburant qui sont les deux principaux produits pétroliers consommés au Mali. Un important dispositif d’approvisionnement a été mis en place afin de faire parvenir près de 58 millions de litres aux différentes zones de réception.

À ces arrivages s’ajoutent les stocks de régulation recensés dans les dépôts. Leur volume total s’établit à 32,03 millions de litres, dont 20,69 millions de litres de gasoil et 11,34 millions de litres de supercarburant. Pour les autorités maliennes, l’enjeu consiste à poursuivre les approvisionnements et améliorer l’acheminement des produits vers les zones qui rencontrent encore des difficultés en matière d’approvisionnement en hydrocarbures.