Au Mali, le général d’armée Assimi Goïta a réuni mardi 24 novembre 2026, au matin, les chefs d’état-major et les responsables de services des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Le chef de l’État, également chef suprême des Armées, voulait faire le point sur la sécurité du territoire et sur la collaboration entre les unités. « La mobilisation et l’efficacité des Forces de Défense et de Sécurité demeurent une priorité absolue », écrit l’état-major dans son communiqué publié le lendemain. La réunion se tient sept mois après les attaques coordonnées du 25 avril contre Bamako, Kati, Gao et d’autres villes.

Un haut commandement renouvelé depuis avril

Les responsables réunis mardi occupent pour la plupart des fonctions récentes. Le ministre de la Défense, le général de corps d’armée Sadio Camara, a été tué lors des attaques du 25 avril, menées par le JNIM et le Front de libération de l’Azawad. Assimi Goïta a repris lui-même ce portefeuille par décret début mai. Le général de division Élisée Jean Dao, adjoint au chef d’état-major général depuis octobre 2025, a été nommé à la tête des armées par un décret du 6 mai 2026. Quant au général de division Oumar Diarra, qui occupait auparavant ce poste, il est devenu ministre délégué auprès du ministre de la Défense.

Un bilan favorable, mais des efforts à poursuivre

Le chef de l’État commence par saluer les progrès de l’armée. « Le Chef suprême des Armées a salué la montée en puissance incontestable des Forces de Défense et de Sécurité », rapporte le communiqué. Ensuite, il demande de ne pas relâcher la cadence. « Il a ainsi exhorté le commandement militaire à poursuivre les efforts de structuration des forces, de consolidation de la chaîne de commandement et d’amélioration du dispositif opérationnel, en vue de renforcer la coordination interforces et d’accroître l’efficacité dans la conduite des opérations sur l’ensemble des théâtres d’engagement », écrit le communiqué à propos d’Assimi Goïta. Pour sa part, Élisée Jean Dao a traduit cette vision en trois axes : l’organisation des unités, la conduite des opérations et les alliances militaires du pays. Il a promis que le commandement ferait le nécessaire pour réussir les missions assignées.

En outre, Oumar Diarra a salué l’effort de modernisation de l’armée. « Il a particulièrement insisté sur la nécessité de renforcer la synergie d’action entre les différentes composantes des Forces de Défense et de Sécurité afin de faire face efficacement à la menace terroriste », précise le communiqué à propos du ministre délégué. Enfin, le texte se conclut sur une promesse de continuité. « À travers cette rencontre, les plus hautes autorités du pays réaffirment leur volonté de consolider la dynamique de transformation de l’appareil de défense et de sécurité », conclut l’état-major.