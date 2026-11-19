Le Mali crée une société publique chargée d’acheter des biens à l’étranger et d’exporter les produits stratégiques de l’État. Réuni le mercredi 18 novembre 2026, le Conseil des ministres a adopté, sur rapport du ministre de l’Industrie et du Commerce, les projets de texte portant création, organisation et fonctionnement de SUGU S.A. Ainsi, la séance s’est tenue au Palais de Koulouba, sous la présidence du général d’armée Assimi Goïta. Or ce pays enclavé reste tributaire des corridors routiers qui le relient aux ports des pays côtiers, et son approvisionnement en carburant a connu plusieurs épisodes de forte tension depuis septembre 2025.

Selon le communiqué, la société devra acquérir des biens et services, réaliser les exportations de produits stratégiques de l’État et mener toute autre opération liée à son objet. Cependant, les informations publiées ne précisent ni son capital, ni sa tutelle, ni la liste des produits concernés. Pour justifier sa décision, le gouvernement invoque la forte dépendance du pays aux importations de biens d’équipement, de produits énergétiques, alimentaires, de médicaments et d’intrants. Il cite aussi les tensions géopolitiques et la volatilité des marchés. Dès lors, il décrit SUGU S.A. comme « un instrument opérationnel » destiné à répondre à ces risques.

Des tensions sur le carburant depuis septembre 2025

Le secteur pétrolier montre cette dépendance. En effet, le Mali avait importé 2,665 milliards de litres de produits pétroliers en 2024. Puis, début septembre 2025, le Jnim, lié à al-Qaïda, a décrété un embargo sur les importations de carburant, et le pays a connu de longues semaines de pénurie massive. Dans ce cadre, les attaques ont visé les convois de camions-citernes. Ensuite, les autorités ont fermé les écoles et les universités du 26 octobre au 9 novembre 2025. Ainsi, le 3 novembre, le général Goïta a appelé les Maliens à rester unis, puis à « éviter la panique ». Enfin, le 22 novembre, 82 camions-citernes offerts par le Niger sont arrivés à Bamako sous escorte.

Ensuite, le 20 janvier 2026, le gouvernement de transition a annoncé sur l’ORTM un rationnement du carburant, avec un nombre de passages limité dans les stations-service. Pourtant, la veille, le ministre Moussa Alassane Diallo estimait que « la situation tend progressivement vers un retour à la normale ». Ainsi, la mesure limite les passages à un tous les trois jours pour les voitures et un tous les deux jours pour les motos. Mais, le 29 janvier, l’attaque d’un convoi près de Kayes a tué plus d’une douzaine de chauffeurs et au moins une dizaine de militaires.

Après ces épisodes, les autorités ont pris des mesures de précaution. Ainsi, adopté en Conseil des ministres le 1er avril 2026, un dispositif prévoit un stock national de sécurité couvrant 45 jours de consommation de super, de gasoil, de Jet A1 et de gaz butane. Par la suite, près de 4 000 citernes sont arrivées à Bamako en octobre, contre 3 796 en septembre, et 1 505 depuis le début de novembre selon un bilan du 16 novembre, avec des convois escortés par l’armée.

Deux autres sociétés publiques en 2026

Parallèlement, l’État multiplie les structures publiques liées aux échanges. Ainsi, le Conseil des ministres a adopté le 25 septembre la création de la Société malienne de Transport et de Logistique, chargée du transport routier de personnes et de marchandises, au Mali comme à l’étranger. Auparavant, en janvier, il avait approuvé une participation majoritaire de 51 % dans FARATCHI-CO SA, une coentreprise d’explosifs industriels formée avec la société chinoise Auxin Chemical Technology. Enfin, la date de démarrage des activités de SUGU S.A. n’a pas été communiquée.