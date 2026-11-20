L’Africa Corps russe a mené au moins dix frappes avec des drones kamikazes ZALA Lancet au Mali depuis avril, selon une analyse du centre de recherche américain Conflict Insights Group (CIG) rendue publique le 19 novembre 2026. Chaque attaque recensée associait le Lancet à un drone de surveillance du même fabricant. Ainsi, CIG présente cet équipement comme une nouveauté de cette année. Cette arrivée coïncide avec les efforts des forces russes et maliennes pour reprendre l’initiative après l’offensive d’avril des insurgés, qui a coûté la vie au ministre malien de la Défense.

Des frappes deux fois plus fréquentes

Depuis avril, le centre relève près de 16 frappes aériennes par semaine, contre un peu moins de 7 sur les 52 semaines précédentes. De même, le nombre de morts liées à ces frappes passe de moins de 25 à plus de 60 par semaine, soit une hausse proche de 150 %. Toutefois, ces chiffres couvrent l’ensemble des frappes aériennes et de drones, pas seulement celles du Lancet. Les dix attaques identifiées constituent aussi un minimum, pas un bilan complet.

Dans l’un de ces cas, CIG estime que le Lancet a presque certainement visé un véhicule transportant des civils. Par ailleurs, les forces russes ont employé d’autres appareils au Mali : d’autres observateurs ont signalé à plusieurs reprises le Shahed d’origine iranienne et ses versions russes, le Garpiya-A1 et le Geran-2. Pour sa part, le Lancet est fabriqué par ZALA Aero, une filiale du groupe Kalashnikov, et l’armée russe l’utilise depuis 2020 contre les blindés ukrainiens.

Un risque de recrutement pour les groupes armés

CIG juge que la hausse des victimes civiles devrait nourrir le recrutement des groupes islamistes sur le long terme et affaiblir, sans que Moscou le cherche, la position du pouvoir malien. Ensuite, son directeur, Justin Lynch, résume cette campagne en une formule sur sa dimension commerciale : « L’Africa Corps russe a transformé le Mali en argumentaire de vente pour les drones suicides », a-t-il déclaré.

L’Africa Corps compte environ 2 500 hommes et relève du ministère russe de la Défense. En effet, il a succédé au groupe Wagner, parti du Mali en juin 2025, comme principal soutien militaire des autorités de transition, arrivées au pouvoir par les coups d’État de 2020 et 2021. Depuis, les forces russes et maliennes ont repris une partie des territoires perdus en avril. Enfin, les gouvernements russe et malien n’avaient pas répondu aux demandes de commentaire au moment de la publication de l’analyse.