Le Front de libération de l’Azawad (FLA) a contesté, jeudi 26 novembre 2026, les déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf, dans un communiqué daté de Kidal, dans le nord du Mali. Le mouvement rejette les accusations formulées le jour même par Alger et renvoie la responsabilité de la crise aux autorités de Bamako. Il garde néanmoins un ton mesuré envers l’Algérie, qui a longtemps tenu le rôle de médiateur dans le dossier nord-malien.

Une réponse point par point aux accusations d’Alger

Lors d’une conférence de presse à Alger, Ahmed Attaf a affirmé que les circonstances actuelles ne permettaient pas à son pays d’assurer une médiation entre le gouvernement malien et le FLA, selon TRT Afrika. Il a aussi qualifié de « grave » la décision du mouvement de s’allier à des groupes terroristes. Enfin, il a jugé que la région n’avait pas besoin de nouvelles ingérences étrangères, en reprochant au FLA de chercher à les provoquer.

Le FLA conteste ces trois points. Ainsi, « Le FLA tient à réaffirmer qu’il n’a jamais sollicité ni appelé à une quelconque intervention étrangère. Bien au contraire, sa position a toujours été claire : il exige le retrait de toutes les forces militaires étrangères et des mercenaires du territoire de l’Azawad », écrit son porte-parole, Mohamed Elmaouloud Ramadane. De même, « Le FLA affirme également qu’il n’a jamais conclu d’alliance avec une quelconque organisation terroriste. Il condamne le terrorisme sous toutes ses formes et quelle qu’en soit l’origine, sans sélectivité, ni deux poids, deux mesures », précise le communiqué.

En conséquence, « Les propos du Ministre des affaires étrangère Algérien […] sont inacceptables et dénotent une approche inopportune et improductive au mépris de la réalité et des efforts de clarifications publiques consenties par le FLA », juge le mouvement.

Bamako désigné comme principal obstacle

Le FLA retourne ensuite la question à Alger et lui demande de nommer les responsables de la dégradation de la situation au Mali, en Azawad et dans le Sahel. En effet, « depuis quatre ans, c’est l’ensemble du peuple de l’Azawad qui est victime d’une politique systémique d’épuration et de graves violations des droits humains, perpétrée par l’armée malienne avec le soutien et le concours de forces étrangères et de mercenaires », affirme le texte.

De plus, « des bombardements indiscriminés menés quotidiennement, au vu et au su des États de la région et de leurs organisations régionales » se poursuivent selon lui « sans qu’aucune mesure sérieuse ne soit entreprise pour mettre fin à ce terrorisme d’État ». Le communiqué rappelle que les autorités militaires maliennes ont dénoncé unilatéralement l’accord de paix dont l’Algérie avait assuré le parrainage, une décision prise en janvier 2024. Par conséquent, « le principal obstacle à toute solution politique au Mali demeure le régime au pouvoir à Bamako et ses alliés du crime organisé transnational, contraignant notre peuple à l’exil et espérant imposer une nouvelle réalité par la force », conclut le FLA.

Le mouvement prend toutefois soin de ménager son voisin. « Tout en réaffirmant son estime et son respect pour le rôle de l’Algérie sœur et pour ses efforts constants en faveur de la paix et de la stabilité dans l’ensemble de la région du Sahel », le FLA maintient sa position, indique le communiqué.

Le FLA est né le 30 décembre 2024, du regroupement de plusieurs mouvements indépendantistes du nord du Mali. Il avait déjà publié début mai 2026 un communiqué pour récuser l’étiquette de mouvement terroriste que lui appliquent les autorités maliennes.