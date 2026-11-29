Un nouveau proche du chef de l’État malien vient d’être désigné. Soulaïmane Traoré, commissaire général de brigade de police, a été nommé conseiller spécial du président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta. Sa nomination découle du décret n°2026-0735/PT-RM du 27 novembre 2026.

Un parcours entre police nationale et administration territoriale

Avant d’entrer à la présidence, il a dirigé la Police nationale. Il a ensuite été nommé gouverneur de la région de Ségou en février 2025, lors d’un conseil des ministres tenu à Koulouba. Il succédait à Alassane Traoré, contrôleur général de police, mort dans un accident de la route entre Ségou et Bamako en décembre 2024, drame qui a aussi coûté la vie à son plus jeune fils.

Le texte précise : « Le Commissaire Général de Brigade de Police Soulaïmane TRAORE est nommé Conseiller spécial du Président de la Transition, Chef de l’État. » Le décret prévoit que l’intéressé bénéficie des avantages prévus par la réglementation en vigueur, et son texte sera publié au Journal officiel.

Rappelons que le 4 mai 2026, Assimi Goïta a cumulé la présidence de la Transition avec le portefeuille de la Défense, après la mort de Sadio Camara et il s’est fait épauler par le général Oumar Diarra, nommé ministre délégué. Le 29 mai, une série de nominations a été officialisée à des postes clés de la chaîne militaire nationale et régionale. En revanche, il ne détaille pas les missions précises confiées à ce poste.