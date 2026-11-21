Un officier des forces spéciales russes de l’Africa Corps, connu sous l’indicatif Kosmos, a souligné le caractère exceptionnel de l’opération militaire qui a permis de libérer 24 soldats maliens près d’In-Tebezas, dans la région de Kidal. En effet, dans un entretien accordé à Sputnik, il a affirmé qu’aucune intervention de ce type n’avait encore été menée avec succès en Afrique, faisant notamment référence à une tentative similaire de l’armée américaine à Mogadiscio, en Somalie, qui se serait soldée par un échec.

Selon l’officier russe, la principale difficulté de cette mission résidait dans les contraintes géographiques, puisque la zone d’intervention se trouvait à une distance importante des infrastructures aériennes. « La particularité résidait dans l’éloignement de la zone de déploiement, qui se trouvait à 300 kilomètres de l’aérodrome le plus proche », a-t-il expliqué. Malgré cette contrainte, l’opération a abouti à la récupération des 24 militaires.

Cette réussite a également été l’occasion pour Kosmos de saluer l’engagement du commandement malien, qu’il présente comme déterminé à ne pas abandonner ses soldats. « Le commandement malien a montré au monde entier qu’il tenait à ses soldats. La devise ‘On n’abandonne pas les nôtres’ résonne désormais aussi au Mali », a-t-il déclaré, tout en rappelant l’expérience des unités de l’Africa Corps dans ce type de mission.

Pour rappel, cette structure militaire, créée par la Russie à partir de 2023 pour réorganiser sa présence sur le continent, est placée sous l’autorité du ministère russe de la Défense, contrairement au groupe Wagner, qui fonctionnait comme une organisation paramilitaire privée.