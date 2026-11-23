La dirigeante du Rassemblement national Marine Le Pen rejette les accusations visant le président russe au nom de la recherche de la paix. Elle s’oppose également à l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne, tout en affirmant son soutien à sa population.

Interrogée sur les accusations visant le président russe, Marine Le Pen refuse de qualifier Vladimir Poutine de criminel de guerre et a estimé que : « De telles affirmations à l’emporte-pièce sont en réalité ridicules, et elles vont à l’encontre de la nécessité de la paix. »

Rappelons que cette position intervient alors que le chef du Kremlin fait l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), délivré le 17 mars 2023 pour des crimes de guerre présumés liés à la déportation et au transfert illégaux d’enfants ukrainiens. En effet, le 22 novembre 2026, le Service européen pour l’action extérieure a d’ailleurs rappelé l’existence de ce mandat, en dénonçant l’accueil de Vladimir Poutine au Tadjikistan malgré celui-ci.

Par ailleurs, Marine Le Pen a également exprimé son opposition à l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. « Je ne pense pas, et je ne pense certainement pas que l’Ukraine doit rejoindre l’Union européenne. J’ai rencontré l’ambassadeur ukrainien le lundi. J’ai exprimé à lui notre soutien pour l’Ukraine, notre soutien pour les gens ukrainiens, mais je crois que l’avenir de l’Ukraine ne concerne en aucun cas l’entrée dans l’Union européenne », a insisté Marine Le Pen.



