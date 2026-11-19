L’un des cinq frères qui ont fait des Jackson 5 un phénomène mondial vit avec un cancer de la prostate depuis quatre ans. Marlon Jackson, 69 ans, frère aîné de Michael Jackson, l’a annoncé lui-même le 18 novembre 2026 dans l’épisode de The Farah Shammas Podcast. Le chanteur américain a d’abord déclaré : « J’ai un cancer depuis quatre ans ».

Il a ensuite assuré : « Je vais très bien. Mauvaise herbe ne meurt pas, donc je vais rester là longtemps ». Puis il a précisé le stade de la maladie et ses traitements : « On m’a retiré la prostate, j’ai suivi une radiothérapie et tout va bien. Tout est formidable ». Enfin, il a ajouté : « Je marche presque quatre miles quatre fois par semaine, et je mange sainement ».

Un quotidien réglé autour de la marche et de l’alimentation

Ainsi, quatre miles représentent environ 6,4 kilomètres de marche, quatre fois par semaine. Il a aussi supprimé le sucre de son alimentation. Selon lui, sa foi, son mode de vie et les soins reçus expliquent son optimisme. Il se sent d’ailleurs mieux que ses médecins ne l’espéraient. Enfin, il a remercié ceux qui prient pour lui.

Un membre historique des Jackson 5

Pour rappel, Marlon Jackson est né en 1957, un an avant Michael. Ainsi, il fait partie des cinq frères qui forment les Jackson 5, avec Jackie, Tito, Jermaine et Michael. Ensuite, le groupe signe chez Motown en 1968. Puis il décroche début 1970 sa première place au classement américain avec I Want You Back. Enfin, les Jackson 5 entrent au Rock and Roll Hall of Fame en 1997. Michael Jackson est mort le 25 juin 2009, à Los Angeles. Ainsi, Marlon Jackson reste l’un des derniers témoins directs de l’aventure familiale qui a marqué la musique populaire américaine.