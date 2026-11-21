Le groupe chinois Hangyu Technology vient de lancer un appel d’offres pour l’acquisition des équipements industriels destinés à sa future usine de la Cité Mohammed VI Tanger Tech. Un nouveau pas pour cet investissement de 105 millions d’euros, qui intervient dans un contexte de croissance de l’industrie aéronautique marocaine.

Le projet de Hangyu Technology franchit une nouvelle étape. Après avoir choisi Tanger pour accueillir son unité industrielle initialement envisagée en Slovaquie, le groupe chinois engage désormais les préparatifs techniques de son implantation. L’entreprise vient en effet de lancer un appel d’offres pour acquérir les équipements nécessaires à son futur site de production dans la Cité Mohammed VI Tanger Tech.

Plafonné à 105 millions d’euros, cet investissement doit permettre au fabricant chinois de développer une activité de forgeage de composants métalliques destinés notamment aux industries aéronautique et énergétique. Le projet prévoit ainsi la production de pièces techniques à partir de matériaux spécifiques, notamment les superalliages et le titane.

Pour rappel, le Maroc compte environ 160 entreprises dans cette filière, qui emploie près de 25 000 personnes. En 2025, les exportations du secteur ont atteint 29,087 milliards de dirhams. La dynamique s’est poursuivie en 2026, avec 22,969 milliards de dirhams enregistrés à fin août, soit une progression de 21,5 % sur un an.