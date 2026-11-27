Un an après une saison jalonnée de pépins physiques, Kylian Mbappé est devenu l’intouchable du Real Madrid. Le quotidien espagnol MARCA indique ce vendredi 27 novembre 2026 que le club estime que l’attaquant français est actuellement au pic de sa condition physique et ne le reposera qu’en cas de nécessité absolue. Ainsi, le Real reçoit l’Alavés samedi à 21 h au Santiago Bernabéu, pour la 14e journée de LaLiga, et la question d’un premier repos se pose.

Mbappé a disputé toutes les rencontres de la saison, toutes compétitions confondues, et les a toutes commencées. Ainsi, il affiche 19 buts et cinq passes décisives. Pourtant, il n’est allé au bout des 90 minutes que deux fois : contre le Celta Vigo en championnat, puis face au PSV Eindhoven en Ligue des champions, où il a signé un doublé lors du succès 5-1. Par conséquent, il a été remplacé avant le coup de sifflet final dans tous les autres matchs. En outre, il comptait déjà 1 251 minutes de jeu début novembre, en 14 titularisations consécutives.

Une exception dans le groupe de Mourinho

José Mourinho repose volontiers ses cadres avant les gros rendez-vous, comme contre le PSV. Cependant, Mbappé fait figure d’exception à cette règle, ce qui limite le temps de jeu d’Endrick et de Carlos Espí. De même, face au Racing Santander, le 0-3 à la pause n’a pas poussé l’entraîneur portugais à le sortir. Enfin, selon MARCA, Vinícius Jr peine à retrouver son meilleur niveau, ce qui renforce le poids de l’attaquant français dans l’équipe.

Le calendrier s’alourdit pourtant. Après l’Alavés, le Real se rend à la Real Sociedad mercredi 2 décembre, puis à l’Athletic Club environ quatre jours plus tard. Ensuite, il affronte Arsenal à Londres le 9 décembre, en Ligue des champions.

Le contraste avec l’an dernier est net. En effet, Mbappé totalisait déjà 53 jours d’absence fin février 2026, soit plus que son précédent pire bilan de 51 jours en 2019-2020. De plus, il avait manqué le Clasico de mai à cause d’une blessure aux ischio-jambiers.