Dans son émission Tout beau, tout neuf sur W9 le jeudi 19 novembre, Cyril Hanouna affirme que Kylian Mbappé préfère Didier Deschamps à Zinédine Zidane. Selon lui, « il y a un truc qui circule » : les proches de l’attaquant auraient confié à un journaliste qu’ils s’entendaient mieux avec l’ancien sélectionneur. Il assure qu’il n’y a « pas plus proche de lui » et tranche : « c’était beaucoup plus simple avec Didier Deschamps. Ça, c’est une certitude. » Il prédit même que l’information « va certainement sortir dans les prochains jours ».

Hanouna avait déjà évoqué ces frictions, affirmant que « ça chauffe fort » entre Mbappé et le groupe. Pour expliquer le forfait de l’attaquant face à l’Italie en Ligue des nations, Zidane a évoqué une gêne musculaire, le staff ne voulant prendre aucun risque. L’animateur, lui, avance une autre version : selon lui, Mbappé « n’a pas envie de jouer ». Il ajoute que Zidane ne serait « pas aussi sympa que Didier Deschamps » et lui aurait répondu : « tu ne vas pas jouer, merci, tu restes là-bas ».

Un groupe divisé, selon l’animateur

Hanouna décrit un Mbappé très isolé dans le groupe depuis sa sortie médiatique pour le Ballon d’Or. Selon lui, la grande majorité des joueurs aurait pris le parti d’Ousmane Dembélé. Il va plus loin en affirmant que Zidane « aimerait énormément » retirer le capitanat à l’attaquant du Real Madrid. Ces affirmations reposent sur des sources que l’animateur ne nomme pas, et aucune n’est confirmée publiquement.