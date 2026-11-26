Kylian Mbappé figure parmi les quatre nommés pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des champions, selon la publication du compte officiel de la compétition diffusée jeudi 26 novembre 2026. L’attaquant français du Real Madrid a marqué deux buts mardi 24 novembre à Madrid, lors de la victoire 5-1 contre le PSV Eindhoven, pour la cinquième journée de la phase de ligue. Ainsi, il rejoint Antonio Nusa (RB Leipzig), Anthony Gordon (FC Barcelone) et Cucho Hernández (Real Betis), tous auteurs de matchs décisifs cette semaine. Enfin, ce sont les supporters qui désigneront le vainqueur par un vote sur le site de l’UEFA.

Un Real mené à la pause

Le PSV avait pris l’avantage avant la mi-temps sur un penalty d’Ivan Perisic. Cependant, les Madrilènes ont renversé la rencontre après le repos : Federico Valverde a égalisé, puis Jude Bellingham, entré à la pause, a inscrit un tir de loin. Ensuite, Mbappé a doublé la mise à deux reprises depuis l’intérieur de la surface, et Vinícius Júnior a fixé le score. Par conséquent, l’UEFA l’a désigné joueur du match, un titre décerné par ses observateurs techniques présents au stade. Déjà interrogé en septembre 2025 sur son total de buts, après la victoire du Real contre Marseille, il avait refusé de se fixer un objectif : « Je ne me fixe pas de limites », avait déclaré Mbappé.

Trois rivaux avec chacun un match marquant

Nusa a signé un doublé dans la victoire 3-1 de Leipzig contre Lens. D’abord, il a ouvert le score en profitant d’une erreur de Samson Baidoo. Puis, il a marqué le but de la victoire dans le temps additionnel sur une passe de Christopher Nkunku. De son côté, Cucho Hernández a inscrit deux buts de la tête dans le succès 2-0 du Betis à Bratislava, contre le Slovan. Quant à Gordon, il a été élu joueur du match mercredi, lors du succès 4-1 de Barcelone chez le Sabah.

Par ailleurs, Mbappé connaît déjà ce titre. En effet, les supporters l’avaient élu joueur de la semaine deux fois la saison dernière : à la deuxième journée, après son triplé contre Kairat Almaty, puis à la cinquième, après ses quatre buts contre l’Olympiacos.