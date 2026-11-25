Mené à la pause, le Real Madrid a renversé le PSV Eindhoven (5-1) mardi 24 novembre 2026 au Santiago-Bernabéu, en Espagne, et le tandem Kylian Mbappé–Jude Bellingham a pesé sur quatre des cinq buts. Entré à la mi-temps, Bellingham a donné l’avantage aux Madrilènes à la 60e minute après une passe de Mbappé. Cette victoire en Ligue des champions place le Real en tête de la phase de ligue, avec 15 points en cinq matchs, quand le PSV est 28e avec 4 points.

Mbappé passeur, puis buteur

Le PSV avait pris les devants à la 32e minute sur un penalty de Ivan Perišić, puis Federico Valverde a égalisé à la 50e. Ensuite, Mbappé a centré pour Bellingham à la 56e, mais le gardien Matěj Kovář a repoussé la reprise. Quatre minutes plus tard, Mbappé a de nouveau trouvé son partenaire à l’entrée de la surface, et celui-ci a conclu d’une volée du pied droit, après avoir levé lui-même le ballon. Alors, « C’était une bonne occasion. J’ai reçu le ballon et je me suis dit : ‘Je ne vais pas faire de passe, cette fois je vais frapper’. C’est rentré. C’était un très beau but et j’étais très heureux. », a déclaré Bellingham, 23 ans, en zone mixte. Enfin, « Je n’ai pas la moindre idée de ce que j’ai fait. », a-t-il reconnu avec le sourire.

Mbappé a ensuite pris le relais. Il a marqué à la 64e minute, servi par Arda Güler, puis à la 84e, sur une ouverture de Brahim Díaz. Enfin, Bellingham a fermé la marche à la 87e en offrant le cinquième but à Vinícius Júnior. Ainsi, sur les cinq réalisations madrilènes, seule l’égalisation de Valverde s’est faite sans l’un des deux.

Un Real plus tranchant après la pause

Le Real avait besoin de cette victoire, car « Nous ne voulons pas passer par les barrages. », a affirmé Bellingham. Ainsi, « Je pense que le secret, c’est que nous avons mieux joué parce que nous avons bien fait les choses simples. », a-t-il expliqué à propos du second acte. Enfin, « La clé ? Mourinho, point. », a-t-il répondu quand on l’a interrogé sur sa forme actuelle, en reconnaissant que l’entraîneur José Mourinho était énervé à la pause.

Mbappé et Bellingham se connaissent bien sur le terrain. En effet, le 26 octobre 2025, le Français avait déjà marqué sur une passe parfaite de l’Anglais, selon le site officiel du club. Cette fois, les rôles se sont inversés, avec Mbappé en passeur sur le but de Bellingham, avant de reprendre son rôle de finisseur à deux reprises.