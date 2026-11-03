Mbappé réagit à la mort de Jesús de Miguel, attaquant de Tenerife décédé après un choc en match

Kylian Mbappé a rendu hommage à Jesús de Miguel, attaquant du CD Tenerife mort à 30 ans en Espagne au lendemain d’un choc survenu en match. Ce mardi 3 novembre 2026, le joueur du Real Madrid a publié une story sur Instagram : « Une immense tristesse, il n’y a pas de mots. Repose en paix ».

Lundi 2 novembre, Tenerife recevait Andorre au stade Heliodoro Rodríguez López. Menés 2-0, les visiteurs avaient égalisé sur des buts aux 80e et 87e minutes. Dans les derniers instants, le gardien andorran Jesús Owono était sorti presque jusqu’à la ligne médiane pour couper un contre et avait heurté de Miguel à la poitrine. Owono a été expulsé et la rencontre a été arrêtée.

Un état jugé stable lundi, un décès annoncé mardi

Évacué vers l’hôpital universitaire Nuestra Señora de Candelaria, le joueur avait été admis en soins intensifs. Lundi, le club avait précisé qu’il était « stable, compte tenu de la gravité de son état ». Mardi matin, Tenerife avait annoncé que « l’état médical de Jesús de Miguel s’est aggravé sur le plan neurologique », avant de confirmer son décès à 8 h, heure d’Espagne : « Brisés par la douleur, la gorge nouée et sans pouvoir croire que ce soit vrai, nous annonçons le décès tragique de Jesús de Miguel Alameda ».

Les réactions se sont multipliées dans la journée. Le FC Andorra a exprimé son « cœur brisé » et adressé ses « condoléances les plus sincères » à la famille, aux coéquipiers et au club canarien. Le Real Madrid a prévu une minute de silence avant son entraînement, et le FC Barcelone a publié un message de condoléances. De Miguel jouait à Tenerife depuis l’été 2025, après un passage par Castellón. Il évoluait en deuxième division espagnole.