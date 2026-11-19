Le chef de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a réagi sur X, le 19 novembre 2026, à l’ouverture en France d’une enquête sur des fuites du ministère de l’Intérieur vers le Rassemblement national (RN). Il y affirme qu’un procureur et un préfet seraient impliqués. Il promet ensuite une rupture en cas de victoire de son camp, alors que la présidentielle approche.

Ainsi, il écrit : « Nous apprenons avec stupeur qu’un lien existerait entre la police et le RN. Dans le comportement, cela se notait, mais de là à imaginer un lien direct. Notre sidération est absolue en découvrant un procureur, et même un préfet dans ce type de collaboration. La séparation du suprémacisme racialiste et de l’État sera assurée par un gouvernement insoumis ». Il accompagne ce message d’un article annonçant l’ouverture de l’information judiciaire.

Des affirmations qui dépassent les éléments publics

Cependant, les informations rendues publiques par le parquet de Paris ne mentionnent pas de procureur. Elles évoquent un ou plusieurs cadres du ministère de l’Intérieur, dont un préfet selon la presse. En effet, aucun nom n’a été confirmé officiellement, et le parquet précise qu’aucune mise en examen n’est intervenue à ce stade.

Ce que dit le parquet de Paris

Le parquet a ouvert le 27 juillet 2026 une information judiciaire pour violation du secret professionnel, violation du secret de l’enquête et recel de ces délits. Ainsi, des juges d’instruction cherchent à savoir si des éléments liés à des procédures visant le RN ont été transmis au parti par des personnes ayant eu accès à ces dossiers. Le siège du RN, à Paris, a été perquisitionné le 9 novembre. Le ministère de l’Intérieur a lui aussi fait l’objet de perquisitions.

Cette procédure découle d’une autre enquête, menée par le Parquet européen, sur d’éventuels détournements de fonds européens par l’ancien groupe Identité et démocratie, dont le RN faisait partie au Parlement européen. Toutefois, les investigations sur les fuites sont distinctes et ne préjugent pas de leurs conclusions.

Pour sa part, le RN, par la voix de son vice-président Bruno Bilde, a indiqué ne pas commenter une affaire en cours et rappelé le principe du secret de l’instruction. De son côté, le ministère de l’Intérieur n’avait pas réagi aux premières sollicitations.

Une enquête qui se poursuit

Par conséquent, la justice n’a désigné aucun responsable pour l’instant. Les juges d’instruction doivent encore établir l’origine éventuelle des fuites et les personnes qui en auraient bénéficié. Enfin, le parquet n’a communiqué aucun calendrier pour la suite de la procédure.