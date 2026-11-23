Deux jours après l’attaque d’un cargo russe par un drone en mer Baltique, le Kremlin a dénoncé, ce lundi 23 novembre, une évolution dangereuse des tensions avec l’Ukraine. Moscou redoute une aggravation de la situation dans cette région stratégique.

La Russie hausse le ton après l’attaque du Sparta II. Ce lundi 23 novembre, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a mis en garde contre les risques d’une escalade dans la région baltique, deux jours après qu’un drone a frappé un cargo russe. Le navire avait subi des dommages et pris feu à la suite de l’incident.

« C’est en effet une tendance très dangereuse à l’expansion de l’activité terroriste dans la zone de la Baltique (…) Cela mène, bien sûr, à une escalade des tensions dans la région », a déclaré Dmitri Peskov lors de son point presse quotidien.

Pour rappel, l’incident avait été détecté par les forces de défense finlandaises. En effet, dans un communiqué, le ministère finlandais de la Défense a indiqué : « Samedi matin, les forces de défense finlandaises ont détecté une attaque de drone contre un cargo russe à l’ouest de Suursaari, dans l’est du golfe de Finlande, en eaux internationales. »

Cette réaction russe intervient dans un contexte de rivalités persistantes avec l’OTAN autour de la sécurité en mer Baltique. Pour mémoire, le 30 septembre 2026, Moscou avait déjà adressé un avertissement à l’Alliance atlantique, évoquant la possibilité de recourir à l’ensemble de ses moyens militaires, y compris nucléaires, si ses membres tentaient d’isoler Kaliningrad. Cette enclave russe, située entre la Pologne et la Lituanie, constitue un point stratégique pour la présence militaire de Moscou dans la région.

Ainsi, l’incident impliquant le Sparta II ravive les inquiétudes autour d’une zone où les tensions entre la Russie et les pays occidentaux restent particulièrement sensibles.