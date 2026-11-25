Le football mexicain est endeuillé après la mort de Luis Alberto Ríos Chávez, ancien champion de troisième division, tué par balles le dimanche 22 novembre 2026 à Irapuato. Âgé de 26 ans, il évoluait encore dans le football amateur et transmettait sa passion aux jeunes joueurs.

Le drame s’est produit dans un complexe sportif du quartier de Las Delicias, à Irapuato, dans l’État de Guanajuato. Selon les informations rapportées par Azteca Bajío et Juanfutbol, Luis Alberto Ríos Chávez, connu sous le surnom d’« El More », a été victime d’une attaque armée alors qu’il venait de disputer un match amical avec des amis.

En effet, le jeune footballeur a succombé à ses blessures par balle sur les lieux. Un autre homme présent au moment des faits a également été touché par un projectile et transporté à l’hôpital. Les circonstances précises de cette attaque restent à éclaircir. Cependant, les autorités se sont rendues sur place afin de procéder aux premières constatations et d’ouvrir une enquête.

Au-delà des circonstances de sa mort, la disparition de Luis Alberto Ríos Chávez rappelle son parcours dans le football mexicain pendant lequel il avait notamment remporté le championnat de troisième division avec les Brujos de l’Atlético San Francisco, un club de San Francisco del Rincón. Au cours de sa carrière, il avait également croisé la route d’Erick « Chiquito » Sánchez, aujourd’hui joueur du Club América.

Par ailleurs, il avait poursuivi son engagement sportif avec Arandas FC, tout en exerçant comme entraîneur à la Loros Soccer Academy, où il accompagnait de jeunes passionnés de football. Sa mort a provoqué une vive émotion au sein de la communauté sportive de Guanajuato. Coéquipiers, proches et acteurs du football local ont multiplié les hommages, tout en réclamant justice.