Mid-terms : Elon Musk supprime son appel à voter républicain après la défaite de son camp

Elon Musk a supprimé dans la nuit de mardi à mercredi (4 novembre 2026) son message appelant à voter républicain le jour des élections de mi-mandat aux États-Unis, selon The Hollywood Reporter. Le texte, « Votez rouge aujourd’hui ! », n’apparaissait plus sur son profil après la reprise du Congrès par les démocrates.

Musk n’a pas évoqué cette suppression, mais il a réagi au scrutin sur X avec ironie, en écrivant « Je suppose que mes lasers spatiaux d’ingérence électorale n’ont pas marché cette fois », puis « Les centres de données dans l’espace paraissent plutôt séduisants en ce moment ».

Près de 500 millions de dollars investis

Pour rappel, Musk a versé au moins 474 millions de dollars à des candidats républicains, soit le montant le plus élevé jamais engagé par un donateur individuel sur un cycle électoral, d’après The Hollywood Reporter. Il a surtout ciblé le Texas, mais dix-huit des candidats qu’il soutenait ont tout de même été élus, dans des scrutins de moindre envergure.

Avant cela, il avait déjà dépensé 290 millions de dollars en 2024 pour Donald Trump et les républicains, puis confirmé début 2026 qu’il reprenait ses dons au parti. Toutefois, ce n’est pas la première fois qu’il retire un tel appel. En effet, en novembre 2022, quelques jours après le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, il avait déjà effacé un message invitant à voter républicain aux mi-mandat.

Dans la foulée, les actions de Tesla et de SpaceX ont nettement reculé mercredi dans les échanges avant l’ouverture des marchés.