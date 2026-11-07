Mondial U17 féminin : le Nigeria bat le Japon et devient le premier champion africain

Le Nigeria a remporté samedi 7 novembre 2026 la Coupe du monde féminine U17, au Maroc. Les Flamingos ont battu le Japon 2-1 en finale, au Complexe Mohammed VI de football. Awawu Bashiru a ouvert le score à la 39e minute et Oluebube Umejiaku a doublé la mise dès le début de la seconde période. Fuki Ito a réduit l’écart pour les Japonaises en fin de match, mais elles n’ont pas pu égaliser et perdent ainsi leur troisième finale. Le Nigeria devient la première nation africaine à soulever ce trophée, créé en 2008, alors que sa meilleure performance était une troisième place en 2022.

Un sacre après une défaite d’entrée

La sélection avait pourtant perdu son premier match, 2-1 contre la Pologne, le 17 octobre. Elle est la première équipe de la compétition à s’imposer après un tel départ, en enchaînant cinq victoires, dont une face à la Corée du Nord, double tenante du titre, puis contre le Brésil en demi-finale. L’entraîneur Akeem Busari avait alors refusé de célébrer trop tôt et avait déclaré à ses joueuses : « C’est un autre match, face à un autre caractère.

Il faut se concentrer, mettre la cerise sur le gâteau et finir le travail, parce que le travail n’est pas encore terminé. » Le titre acquis, il a confirmé à FIFA.com qu’il s’agissait d’un rêve devenu réalité et a ajouté : « Nous nous sommes réunis pour livrer cette bataille comme des gladiateurs. Aujourd’hui, nous sourions parce que l’effort mène à la réussite. »