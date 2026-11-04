Mort de Jesús de Miguel : l'Almería de Cristiano Ronaldo donne les recettes d'un match à sa famille

L’UD Almería reversera à la famille de Jesús de Miguel toute sa billetterie pour la réception du CD Tenerife, a annoncé le club andalou ce mercredi 4 novembre 2026 en Espagne. L’attaquant tinerfeño est mort mardi à 30 ans, au lendemain d’un arrêt cardiaque survenu après un choc en plein match de deuxième division. Le club, dont Cristiano Ronaldo est actionnaire, a pris cette décision alors que les deux équipes doivent se retrouver lors de la 34e journée de LaLiga Hypermotion.

Un geste décidé par le président

La mesure vient du président de l’Almería, Mohammed Al Khereiji, et le club l’a précisé dans son communiqué : « Par initiative de son président, l’UD Almería a décidé de destiner la totalité des recettes de billetterie de son match à domicile contre le CD Tenerife, lors de la 34e journée, à soutenir la famille de Jesús de Miguel ». Il a ensuite invité les proches du joueur à assister à la rencontre, « si leurs circonstances le permettent », car il souhaite en faire « un geste de soutien sincère et de solidarité dans ces moments si difficiles ».

Passé par Castellón, Jesús de Miguel avait en effet marqué le premier but du match retour face au Deportivo La Corogne lors des barrages de montée de la saison 2022-2023. Sa famille a de son côté demandé que sa vie privée soit respectée.