Mort de Jesús de Miguel : le gardien Jesús Owono envisage de tout plaquer

Une semaine après la mort de Jesús de Miguel, la situation du gardien du FC Andorre Jesús Owono suscite une vive inquiétude. Owono envisagerait désormais de mettre fin à sa carrière selon Mundo Deportivo ce 9 novembre. Suivi par des psychologues et par le staff de son club, il pourrait avoir été si profondément touché qu’il ne voudrait plus fouler un terrain.

Le drame remonte au 2 novembre, lors d’un match de Segunda División entre le CD Tenerife et Andorre. Sorti de sa surface pour intercepter le ballon, Owono a percuté l’attaquant de Tenerife, qui s’est effondré sur la pelouse. Jesús de Miguel est mort des suites de ce choc, qui aurait provoqué un arrêt cardio-respiratoire selon le média El País. Expulsé sur le coup, le gardien a été vu en larmes et en prière dans le vestiaire.

Une pression devenue insoutenable

Owono est visé par une vague d’insultes sur les réseaux sociaux, au point de quitter Instagram. Aussi, sa famille a reçu des messages haineux. Mina Bonino, la compagne de Federico Valverde, milieu du Real Madrid, a reconnu une faute tout en affirmant : « Pas un meurtrier ». Elle estime que l’acharnement doit cesser.

Ana Maye, une proche du gardien, s’est inquiétée de son état : « Jesús Owono a besoin d’aide ». Elle évoque la possibilité qu’il mette un terme à sa carrière. Mercredi, le club andorran a publié sur X un message de son gardien, qui brisait enfin le silence. Il n’a pas, à ce stade, confirmé publiquement une retraite. Sur le plan disciplinaire, la sanction devrait être connue la semaine prochaine. Africa Presse évoque une procédure pour homicide involontaire. Pour l’instant, l’avenir du gardien reste incertain.