José Mourinho a profité de sa conférence de presse du samedi 21 novembre 2026, en Espagne, pour s’en prendre au rythme imposé aux joueurs de sélection. L’entraîneur du Real Madrid s’exprimait après la victoire 2-1 face au Celta Vigo, selon Planète PSG. Il a cité les cas de Désiré Doué et d‘Harry Kane, tous deux lourdement touchés.

« Arsenal n’a pas gagné, Manchester City n’a pas gagné. Chelsea n’a pas gagné, le Bayern Munich n’a pas gagné. Porto a gagné aux tirs aux buts contre une D3… C’est difficile ». Ensuite, « il y a eu autre chose : les blessures. Des blessures importantes, les ligaments croisés pour Désiré Doué, la syndesmose de Harry Kane. Ce sont des périodes difficiles ». Surtout, « les joueurs qui reviennent de sélection doivent faire face à des changements dans leur routine de travail. Il y a une accumulation de fatigue », a déclaré José Mourinho.

Une saison terminée pour Doué

Le cas de Doué pèse particulièrement sur le Paris Saint-Germain. Le club parisien a confirmé dimanche une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, avec une opération prévue d’ici la fin du mois. Cette blessure met fin à sa saison, alors que le milieu offensif avait signé un doublé en finale de la Ligue des champions 2025. Le joueur s’est blessé sans contact lors de la victoire du PSG à Nice (3-2), un samedi soir. Son genou s’est dérobé sur une action en apparence anodine.

Après la rencontre, Luis Enrique a confirmé la gravité de la blessure. Puis, « je suis sûr qu’il reviendra plus fort qu’avant. Il reviendra deux fois plus fort », a affirmé l’entraîneur du PSG.