Nantes : un livreur blessé par balle après des appels à la haine contre ses collègues

Un livreur a été blessé par balle dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre 2026, à Nantes, alors que la profession fait face à des menaces racistes relayées sur les réseaux sociaux.

La scène s’est produite aux alentours de minuit, dans le quartier République, à Nantes. Un homme, présenté comme un livreur, a été conduit aux urgences du CHU après avoir reçu une balle au mollet, selon les informations rapportées par la presse locale.

D’après les premiers éléments, un scooter s’est immobilisé devant les urgences. Le blessé en est descendu avant que le conducteur ne reparte rapidement. Cependant, les circonstances exactes de cette blessure restent à éclaircir. Le pronostic vital de la victime n’est pas engagé.

Pour rappel, en France, les livreurs sont confrontés à des menaces racistes diffusées sur les réseaux sociaux. De plus, des enregistrements audio appellent notamment à tendre des guets-apens à des coursiers noirs ou d’origine arabe pour les agresser.

Face à ces propos, Uber Eats avait exprimé sa profonde indignation. En effet, la plateforme s’est dite « profondément choquée » et a annoncé l’envoi de messages de prévention à l’ensemble de ses chauffeurs et livreurs. Par ailleurs, elle a également rappelé les dispositifs d’urgence disponibles pour accompagner les coursiers exposés à des situations dangereuses pendant leurs livraisons. En outre, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale à la suite de la diffusion de ces messages.