Neymar dément toute liaison avec Virginia Fonseca, l'ex de Vinícius Jr, après des rumeurs

Neymar sort rarement de sa réserve sur ses stories, mais il l’a fait dimanche 15 novembre 2026 au Brésil. L’attaquant du Santos a publié un message sur Instagram pour nier tout rapprochement avec l’influenceuse Virginia Fonseca, citée le même jour dans des informations évoquant une soirée privée à São Paulo. Il ne la nomme pas dans sa publication, mais il répond directement à ces informations. Or, Virginia Fonseca a été la compagne de son ami et coéquipier en sélection Vinícius Jr, ce qui explique l’écho de l’affaire au Brésil.

Une soirée privée à São Paulo

Selon ces informations, les deux personnalités se seraient montrées proches le 6 novembre, avant le Grand Prix de São Paulo de Formule 1. Ainsi, la fête se serait déroulée dans un espace réservé lié à un établissement de poker, avec une restriction sur l’usage des téléphones. Ensuite, l’influenceuse aurait dansé devant le joueur assis sur un canapé, puis des baisers auraient été échangés devant les invités. Cependant, aucune image ni aucune preuve n’accompagne ce récit. De son côté, Neymar assistait à ce Grand Prix avec sa compagne Bruna Biancardi, enceinte.

Deux démentis le même jour

Face à ces informations, Neymar a réagi dans sa story Instagram, en portugais, et il a écrit : « Je n’ai pas l’habitude de faire ça dans mes stories, mais cette fois, ils sont allés trop loin. Des informations circulent sur mon implication avec une autre personne, et je le nie ! C’est triste de vivre dans un monde où les gens se soucient plus du buzz des noms que de la réalité. Mon équipe s’est déjà positionnée, mais j’ai dû venir ici parler pour mettre un point final. Gros câlin, et laissez-moi jouer mon poker en paix. ». Dans le même temps, l’équipe de Virginia Fonseca avait déjà qualifié les informations d’« absolument fausses » et dénoncé la diffusion de spéculations sans fondement sur sa vie privée. Les deux camps ont donc démenti le même jour.

Une proximité déjà commentée

Pourtant, le nom de l’influenceuse circule souvent à côté de celui du joueur. En effet, Virginia Fonseca et Vinícius Jr ont rompu le 15 mai 2026, après sept mois de relation officielle, quelques jours avant la convocation du Brésil pour la Coupe du monde. De plus, elle est liée à Neymar par un partenariat commercial lancé en 2023 autour d’un parfum portant le nom du joueur. Ainsi, en 2023, Virginia Fonseca assurait déjà qu’ils n’avaient jamais été ensemble. Enfin, en août 2025, un appel nocturne de l’influenceuse à Neymar avait créé une polémique avec Bruna Biancardi.