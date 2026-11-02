Niger : après quatre Su-30 en août, Alger déploie des unités militaires au sol

Des militaires algériens ont rejoint le nord du Niger durant le week-end du 31 octobre 2026, d’après la presse nigérienne. Leur arrivée fait suite à l’envoi de quatre Su-30 à Niamey deux mois plus tôt, et marque le passage d’un appui aérien à une présence terrestre.

Des chasseurs d’août au feu vert du Parlement

Le 30 août 2026, au lendemain de la mutinerie de Niamey, l’Algérie avait posé ses chasseurs sur la base aérienne 101, à la demande de Niamey, selon le ministère algérien de la Défense. Le président Abdelmadjid Tebboune avait ensuite défendu cette décision début octobre, en expliquant que certaines parties étaient allées trop loin. Il avait ainsi présenté l’envoi comme une réponse à une situation déjà dégradée.

Le Parlement a ensuite validé le principe d’un déploiement terrestre. Députés et sénateurs ont donné leur accord le 25 octobre, afin de protéger « leurs intérêts énergétiques ». Par conséquent, la présidence a confirmé l’envoi dès le lendemain, « à la demande des autorités nigériennes ».

Le sénateur Belkacem Boulghiti avait pour sa part précisé que ces unités devaient protéger des équipements économiques, et non engager une guerre au Niger. Les autorités algériennes n’avaient toutefois indiqué aucun effectif à l’issue du vote.