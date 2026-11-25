L’Algérie ouvre un troisième front de coopération avec le Niger, celui des médicaments. Le groupe public pharmaceutique Saidal a signé mercredi 25 novembre 2026 à Niamey un contrat préliminaire d’exportation de 6 millions de dollars avec l’Office national des produits pharmaceutiques et chimiques (ONPPC) du Niger, selon un communiqué du ministère algérien du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations. Ainsi, onze laboratoires algériens fourniront leurs produits.

Le directeur général de Saidal, Younes Bouarara, et le directeur par intérim de l’ONPPC, Hamidou Abdoulaye, ont paraphé l’accord en marge du forum « Investir au Niger », en présence de l’ambassadeur d’Algérie au Niger, Ahmed Saadi. Ensuite, les premières expéditions doivent partir dans les prochains jours, avant des livraisons progressives jusqu’à l’exécution complète de la commande. Enfin, les agences nationales des produits pharmaceutiques des deux pays ont signé un mémorandum d’entente, qui ouvre la voie à une coopération sur la réglementation.

Un contrat qui reste préliminaire

Le montant annoncé est une valeur initiale, et le communiqué ne détaille pas la liste des médicaments. Pour autant, il dépasse la moitié des 10 millions de dollars des cinq contrats signés à Alger en novembre 2025 avec la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. De plus, la coopération pharmaceutique avait déjà pris forme début septembre : le patron de Saidal avait reçu l’ambassadeur du Niger à Alger pour discuter de la fourniture de médicaments essentiels, puis le ministre nigérien de la Santé avait visité l’unité de production de Zemirli.

L’énergie et la défense, deux accords déjà conclus

Le rapprochement avait repris en février, lors de la visite à Alger du général Abdourahamane Tiani, après dix mois de tensions diplomatiques. « Nous nous sommes accordés sur l’ensemble de nos relations de coopération : sécurité, énergie, électricité, et accompagnement aux niveaux universitaire, professionnel et militaire », avait alors déclaré le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Dès lors, le gazoduc transsaharien (TSGP) est devenu la pièce maîtresse de l’énergie : il doit relier Warri, au Nigeria, à Hassi R’Mel, en Algérie, sur 4 128 kilomètres, dont 841 au Niger.

Aussi, une délégation de Sonatrach était à Niamey du 17 au 20 novembre pour accélérer ce chantier, et le groupe exporte du carburant aviation vers le Niger depuis août, selon la plateforme spécialisée Energy. Puis, en octobre, les deux pays ont signé à Alger un protocole d’accord de coopération militaire. « Dès lors, cette coopération a franchi un nouveau cap, améliorant ainsi le domaine opérationnel dans le cadre de la sécurité des grands projets communs », a déclaré le ministre nigérien de la Défense, Salifou Mody, tandis que le chef d’état-major de l’armée algérienne, Saïd Chanegriha, assurait que l’armée était disposée à étudier toute proposition nigérienne. Enfin, le 25 octobre, le Parlement algérien a approuvé à l’unanimité l’envoi d’unités de l’Armée nationale populaire au Niger, ce qui serait la première intervention militaire algérienne à l’étranger depuis 1973.