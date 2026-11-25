Le gouvernement tchadien a critiqué l’ordre donné par Niamey à la communauté mahamide, des éleveurs arabes installés depuis des décennies dans la région de Diffa. Gassim Chérif Mahamat, son porte-parole, a affirmé le 24 novembre, que ces personnes sont des ressortissants nigériens et non des étrangers qu’on peut renvoyer sans procédure. « Le Niger ne peut pas piétiner le droit international », a-t-il lancé.

Pour rappel, Niamey a accusé fin octobre, N’Djamena d’avoir mené une frappe de drone depuis le territoire tchadien près d’Agadez. Cette attaque aurait fait deux morts parmi les civils. Le Tchad a rejeté ces accusations et réclamé une enquête, dénonçant également un « populisme à deux balles ».

Une communauté visée dans son ensemble

Les autorités de Diffa reprochent à certains Mahamid des séjours irréguliers, des documents d’état civil jugés frauduleux et un soutien logistique présumé à Boko Haram. L’ordre de départ concerne tous les membres de la communauté, à quitter avant le 31 décembre. « Les responsabilités doivent être individualisées », a insisté M. Mahamat. Près d’un millier de personnes ont déjà gagné Daboua. Niamey n’a pas répondu à ces critiques.