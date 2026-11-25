Une scène inhabituelle fait le tour des réseaux sociaux au Nigeria depuis le mercredi 25 novembre 2026. Une vidéo relayée notamment par le blog de Linda Ikeji montre deux hommes contraints de manger des objets qu’ils auraient apportés pour un sacrifice à un carrefour, dans une communauté du sud-est du pays.

Des jeunes les surprennent en plein rituel

D’après les informations accompagnant la séquence, les deux hommes auraient été interceptés par des jeunes habitants alors qu’ils déposaient plusieurs objets destinés à une offrande. Il s’agirait notamment de bougies, d’encens et de boissons.

Après les avoir surpris, les jeunes leur auraient demandé de consommer les objets qu’ils venaient de disposer sur place. La vidéo montre les deux individus en train de manger ces éléments. L’identité des deux hommes reste inconnue.