La raffinerie Dangote prépare une hausse pouvant atteindre 30 % de son introduction en bourse au Nigeria, d’après une information de Reuters publiée le mardi 17 novembre 2026. Ainsi, l’opération passerait d’environ 1,6 à 2,1 milliards de dollars. En effet, trois personnes impliquées dans le dossier et un cadre dirigeant du groupe, tous non nommés, affirment que la demande a presque triplé l’offre initiale. Les ordres d’achat approchent 6 000 milliards de nairas, soit environ 4,5 milliards de dollars. Par conséquent, cette cotation pourrait figurer parmi les plus grosses jamais réalisées sur le continent. Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, avait pourtant lancé l’offre le 14 septembre en la destinant d’abord aux petits épargnants.

Or l’opération a déjà marqué l’histoire de la Bourse nigériane. C’est la première fois en 66 ans qu’une raffinerie y est proposée au public. Ensuite, l’offre, close le 27 octobre, a attiré des investisseurs de 120 pays, et près de 3,8 millions de souscripteurs ont déposé une demande. Enfin, les actions étaient vendues 525 nairas l’unité, pour une valorisation d’environ 49 milliards de dollars.

Les investisseurs étrangers seraient les plus touchés

Le nombre d’actions passerait de 4,1 à 5,33 milliards, option de surallocation comprise. Mais cela ne suffira pas à satisfaire tout le monde. Ainsi, les particuliers recevraient la totalité des titres demandés, et les fonds de pension locaux des quantités proches de leurs demandes. Un conseiller de l’opération a désigné ceux qui devront se contenter de moins, en déclarant : « Ceux qui n’auront pas toute leur allocation, ce sont les investisseurs offshore ».

Puis un courtier a précisé que les titres supplémentaires seraient répartis au prorata entre les investisseurs ayant demandé plus de 100 millions d’actions. Hors du Nigeria, l’Afrique du Sud, le Botswana et le Kenya concentrent la demande. Enfin, le fonds public sud-africain Public Investment Corporation figure parmi les souscripteurs.

Une cotation attendue avant la fin du mois

Le groupe avait d’abord réuni environ 2,5 milliards de dollars avant l’offre publique, grâce à deux placements privés portant sur 7,2 milliards d’actions. Ensuite, le véhicule d’investissement Pan-African Refinery Investment s’est engagé à souscrire jusqu’à 400 millions de dollars, soit environ 19 % de l’offre élargie. Toutefois, le montant qui lui sera réellement attribué n’est pas connu. En outre, l’offre n’est adossée à aucune garantie de placement par des banques.

Après l’IPO, Aliko Dangote détiendrait ainsi environ 83,5 % de la raffinerie, selon les estimations d’un conseiller, et la compagnie pétrolière nationale NNPC en conserverait environ 6,5 %. Cependant, la Commission nigériane des valeurs mobilières (SEC) n’a pas encore donné son accord, et un dirigeant du groupe indique que l’émission supplémentaire se fera au maximum de ce que les règles autorisent.