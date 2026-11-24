L’armée nigériane affirme avoir tué 37 djihadistes entre le 16 et le 23 novembre 2026 au cours de six frappes aériennes menées dans le nord-est du Nigeria. Ces opérations relèvent de l’Opération Hadin Kai, la force interarmées déployée depuis 2021 contre l’insurrection dans la région. Quatre véhicules et un bâtiment servant de point de rassemblement ont aussi été détruits. Les cinq zones touchées se trouvent dans les districts de Monguno, Marte et Kukawa, dans l’État de Borno, où l’insurrection djihadiste a éclaté en 2009 et a fait des dizaines de milliers de morts depuis.

Dix combattants tués près de Monguno, huit autres près de Tumbuma Baba

Le 23 novembre, dans la zone de Tumbuma Baba, au sein du district de Kukawa, un appareil de surveillance a repéré un véhicule, qui a été détruit. Ensuite, deux suspects sortis d’une structure voisine ont été suivis jusqu’à un groupe de six autres hommes abrités sous un arbre. Une nouvelle frappe a alors tué les huit personnes, selon l’armée.

Une semaine plus tôt, le 16 novembre, l’opération près de Monguno avait fait davantage de victimes. Les militaires disent avoir agi de manière préventive, avant une attaque contre leurs positions. Ainsi, « une frappe préventive a été menée après des renseignements vérifiés signalant environ 40 terroristes qui se déplaçaient au nord-est de Monguno pour attaquer nos troupes. L’évaluation des dommages indique que 10 terroristes ont été neutralisés, tandis que plusieurs autres ont été blessés », a précisé l‘Opération Hadin Kai.

Quatre véhicules et un site d’assemblage d’engins explosifs ciblés

Le 20 novembre, deux véhicules ont été détruits près d’un arbre dans la zone de Kerenoa, dans le district de Marte. Le même jour, un troisième a été visé à Fage, sur un lieu que l’armée décrit comme un point d’assemblage d’engins explosifs improvisés destinés à être posés sur l’itinéraire des soldats. De même, le quatrième véhicule est celui de Tumbuma Baba, détruit le 23 novembre. Quant au 17 novembre, la surveillance aérienne a repéré à Arina Chiki un groupe qui préparait, selon l’armée, une attaque contre des positions défensives, et le bâtiment où il se trouvait a été détruit.

Au total, « ces réussites montrent l’efficacité des opérations aériennes fondées sur le renseignement et d’une surveillance soutenue pour affaiblir les capacités des terroristes et perturber leurs mouvements et leur logistique dans tout le théâtre d’opérations. Nous invitons le public à continuer de fournir des informations crédibles et rapides à l’appui des opérations en cours », a déclaré le capitaine Mohammed Goni, officier chargé de l’information par intérim de la force à Maiduguri. Ce bilan de 37 morts n’a pas fait l’objet d’une vérification indépendante.