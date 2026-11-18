Washington a salué mercredi 18 novembre, l’action des militaires nigérians. Le bureau des affaires africaines du Département d’État a écrit Sur le réseau social X : « Les États-Unis félicitent les opérations militaires nigérianes de ce mois qui ont permis de libérer 125 victimes d’enlèvements, ainsi que la démantèlement de camps terroristes islamiques, la récupération d’armes et le déminage d’engins explosifs. Nous soutenons tous les efforts du gouvernement nigérian pour prévenir les enlèvements et traduire en justice les auteurs de cette violence de manière exhaustive. »

Cette déclaration intervient alors que Washington et Abuja coopèrent militairement depuis plusieurs mois. Des frappes américaines coordonnées avec Abuja ont visé le 25 décembre 2025, l’État islamique en Afrique de l’Ouest dans l’État de Sokoto. Il s’agissait de la première action de combat américaine reconnue sur le sol nigérian. Les deux pays ont tenu en janvier à Abuja la première réunion de leur groupe de travail conjoint sur la lutte antiterroriste. Environ 200 militaires américains ont été déployés en février, pour former les forces armées nigérianes. Washington a retiré début juillet, la plupart de ses effectifs, tout en poursuivant le partage de renseignements.

Une opération menée sur plusieurs fronts

Les forces armées nigérianes ont mené entre le 6 et le 12 novembre, des offensives dans plusieurs régions. Selon le quartier général de la Défense, 125 personnes ont retrouvé la liberté, dont 119 voyageurs enlevés le 6 novembre sur l’axe Dutsen Kura-Bulazarma-Kamuya, dans l’État de Borno. Aussi, les soldats ont tué huit combattants, interpellé dix personnes soupçonnées de collaborer avec les groupes armés et obtenu la reddition de douze combattants et de membres de leurs familles.

Les troupes ont démantelé des bases utilisées par ces groupes et saisi des armes et des munitions dans les États de Bauchi et du Plateau. Dans l’État du Niger, elles ont neutralisé des engins explosifs improvisés dans le parc national du lac Kainji.