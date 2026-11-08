Nigeria : une cathédrale de 120 000 places inaugurée à Port Harcourt par l'Église Salvation Ministries

Au Nigeria, l’Église Salvation Ministries a inauguré le vendredi 6 novembre 2026 la Hand of God Cathedral, un édifice annoncé à 120 000 places, à Igwuruta, près de Port Harcourt. D’après le site nigérian Legit.ng, la cérémonie s’est déroulée au siège de l’Église, sur la route de l’aéroport, autour de son fondateur, le pasteur David Ibiyeomie. Le bishop David Oyedepo, à la tête de l’Église Living Faith, était arrivé la veille en jet privé pour y assister.

Un bâtiment en forme de main ouverte

Il faut savoir que l’édifice s’étend sur environ 56 000 m² et compte huit étages et cinq ailes. En outre, son plan reproduit une main ouverte, une forme que l’Église associe à la protection et à la grâce divines. Salvation Ministries affirme que la salle dépasse The Ark, l’auditorium d’Oyedepo, qui accueille environ 109 000 personnes, mais aucune source indépendante ne confirme ce classement.

Le chantier a duré plusieurs années, et des médias nigérians signalaient déjà un culte du dimanche sur le site en janvier 2022. Cette dédicace marque donc l’ouverture officielle plus que la première utilisation des lieux. Fondée en 1997 à Port Harcourt, Salvation Ministries fait désormais de cette cathédrale son siège mondial et y tient ses cultes dominicaux.