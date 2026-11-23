La Chine possède environ 620 ogives nucléaires, selon la Federation of American Scientists, mais une partie de ses chercheurs militaires doute que cet arsenal résisterait à une frappe américaine guidée par l’intelligence artificielle. Le New York Times a publié le lundi 23 novembre 2026 une enquête fondée sur plus de 100 études chinoises récentes, civiles et militaires, complétées par des entretiens avec des experts et d’anciens responsables américains. Ces travaux décrivent une inquiétude croissante à Pékin, alors que les États-Unis investissent massivement dans l’IA militaire. Selon le journal, cette crainte pourrait aussi rendre la Chine moins ouverte à une limitation de son arsenal, bien plus petit que ceux de Washington et de Moscou.

Une décision de tir ramenée à 90 secondes

« En intégrant l’IA et d’autres technologies dans les systèmes de décision nucléaire, les États-Unis pourraient réduire le processus de décision des 15 à 30 minutes habituelles à 90 secondes ou moins », écrivent deux chercheurs de l’Académie des sciences militaires, à Pékin. Dans le même temps, d’autres études se concentrent sur la Force de fusées, qui contrôle la majorité des missiles nucléaires chinois, et examinent comment l’IA pourrait aider les armes hypersoniques et les missiles balistiques à contourner les défenses adverses.

Ainsi, deux instituts militaires ont publié cette année une analyse sur les risques de fausses données amplifiées par l’IA. Sun Chenghao, du centre pour la sécurité et la stratégie internationales de l’université Tsinghua, affirme au quotidien que ces risques pèsent lourdement dans les calculs de Pékin. Enfin, Gerald Brown, ancien analyste du Département d’État, juge que la Chine voit l’IA rendre la survie de ses missiles beaucoup plus difficile.

Les experts américains nuancent

« Personne ne confie les décisions de tir à l’IA ». En revanche, « tout ce qui vous indique si vous devez tirer sera désormais façonné par l’IA », a déclaré Philip Reiner, de l’Institute for Security and Technology. Pour sa part, Jacob Stokes, du Center for a New American Security, souligne l’avance américaine dans les puces les plus avancées, une source d’inquiétude pour Pékin.

L’enquête rapporte des craintes et des analyses prospectives. Elle ne démontre pas que l’IA sait déjà localiser les missiles chinois, surtout ceux qui sont mobiles ou dissimulés, et aucune déclaration officielle de Pékin n’y figure.

Pékin disperse déjà son arsenal : la Chine a testé en juillet un missile longue portée tiré depuis un sous-marin, et elle dispose d’environ 320 silos dans les déserts du nord du pays. Le président Xi Jinping a aussi présidé en juillet une réunion consacrée aux usages militaires de l’IA. En effet, aucune discussion officielle n’a suivi l’accord de 2024 entre Xi Jinping et Joe Biden, qui prévoyait de garder un contrôle humain sur la décision d’employer l’arme nucléaire. Un rapport de la RAND Corporation, publié en mars 2026, avait déjà analysé la manière dont l’Armée populaire de libération envisage l’IA.