Les dirigeants des trois premières puissances nucléaires se sont assis ensemble pour la première fois, et c’est le président chinois qui a donné le ton. Jeudi 19 novembre 2026, à Shenzhen, en Chine, Xi Jinping a réclamé l’interdiction et la destruction des armes nucléaires devant Donald Trump et Vladimir Poutine, selon l’agence Xinhua. Ainsi, la rencontre se tient en marge du sommet de l’APEC et réunit trois pays qui possèdent environ 11 000 ogives à eux seuls. Pourtant, la guerre contre l’Iran et l’offensive russe en Ukraine pèsent sur leurs relations.

Pour ouvrir la discussion, Xi Jinping a déclaré : « Nos trois pays doivent être des partenaires et des amis. Il faut abandonner la mentalité de guerre froide et renoncer au découplage et à la rupture des chaînes. Le monde est en paix quand les grandes puissances vivent en harmonie. Les armes nucléaires doivent être totalement interdites et détruites, pour bâtir un monde sans nucléaire. Une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit pas être menée, et tous les efforts doivent être faits pour l’empêcher ».

En réponse, Donald Trump a plaidé pour le dialogue : « Aucun problème n’a jamais été réglé à l’ancienne, en refusant d’en parler. Aucune paix n’a jamais été construite en déclinant les occasions de dialogue. Un sommet historique nous offre la chance de chercher de nouvelles approches sur des sujets très importants ». Il avait d’ailleurs lancé à Vladimir Poutine dès son arrivée : « Nous avons une excellente relation depuis de nombreuses années. Je pense que beaucoup de bonnes choses peuvent en sortir, ou au moins commencer ». De son côté, le président russe a ramené les échanges vers les crises régionales : « Nos pays ont de nombreux intérêts convergents quand il s’agit de résoudre les conflits régionaux, y compris, bien sûr, le conflit en Ukraine ». Mais la Maison-Blanche avait écarté ce dossier de l’ordre du jour avant la réunion.

Pékin refuse toujours de négocier à trois

L’appel de Xi Jinping reprend une formule ancienne de la diplomatie chinoise. En effet, Jiang Zemin réclamait déjà en 1999 que les armes nucléaires soient « totalement interdites et détruites de fond en comble », et Xi Jinping avait lui-même plaidé pour un monde sans armes nucléaires aux Nations unies, à Genève, en 2017. Cependant, la Chine rejette depuis 2019 l’idée d’une négociation à trois proposée par Trump.

Ainsi, son porte-parole diplomatique, Guo Jiakun, avait jugé : « Il est déraisonnable et irréaliste de demander à la Chine de rejoindre les négociations trilatérales sur le désarmement nucléaire ». Ensuite, Pékin invoque l’écart entre son arsenal et ceux des États-Unis et de la Russie, puis propose plutôt un accord de non-recours en premier à l’arme nucléaire entre les puissances concernées. Washington cherchait pourtant à associer la Chine à ces discussions pour la première fois. Avant le sommet, la Maison-Blanche avait prévenu qu’aucune percée majeure n’était attendue.