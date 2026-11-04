Obama réagit au revers de Trump aux législatives : « les Américains veulent des solutions concrètes »

L’ancien président américain Barack Obama a réagi ce 4 novembre 2026 à la perte du contrôle du Congrès par Donald Trump aux élections de mi-mandat organisées aux États-Unis. « Ce soir, le peuple américain a envoyé un message clair : il veut une politique qui rassemble plutôt qu’elle ne divise, et des dirigeants qui proposent des solutions concrètes aux défis auxquels il fait face » a-t-il déclaré dans un message publié sur X

Les républicains abordaient le scrutin avec une majorité de 53 sièges contre 47 au Sénat et de 219 contre 214 à la Chambre des représentants. D’après les résultats provisoires, les démocrates ont repris les deux chambres, avec sept sièges gagnés au Sénat et 25 à la Chambre, certaines courses restant à désigner.

Obama a attribué ces résultats à la qualité des candidats démocrates : « Ces résultats n’ont été possibles que parce que d’excellents candidats se sont présentés dans toutes les régions du pays, y compris dans des zones autrefois considérées comme perdues d’avance… unis par des valeurs communes, la foi dans le service public et l’engagement de placer d’abord les habitants de leurs districts et de leurs États ».

Rappelons que l’ancien président avait soutenu plusieurs d’entre eux pendant la campagne, dont Amy Acton en Ohio, Josh Turek en Iowa et James Talarico au Texas, tous vainqueurs.