OIF : pourquoi la RDC envisage le retrait de Juliana Lumumba au profit du roumain Dacian Cioloș

La République démocratique du Congo (RDC) se dit disposée à envisager le retrait de Juliana Amato Lumumba de la course au secrétariat général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Dans un communiqué publié le 14 novembre 2026 à Phnom Penh, à l’occasion de la 48e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, Kinshasa explique cette ouverture par sa volonté de favoriser l’émergence d’un consensus autour d’une candidature rassembleuse.

En effet, le gouvernement congolais évoque les tensions apparues au cours du processus de désignation et affirme vouloir contribuer au dépassement des divergences dans l’intérêt de l’organisation. Tout en saluant l’engagement de Juliana Amato Lumumba et la qualité de sa candidature, il tient à préciser que « Son retrait ne constitue en rien une remise en cause de son profil, de ses compétences ou de sa contribution à cette démarche. » Cette démarche s’inscrit ainsi dans une recherche d’apaisement plutôt que dans une remise en cause de la candidate.

Par ailleurs, à l’issue de consultations avec la Roumanie, la RDC s’est déclarée disposée à examiner une démarche commune en faveur de Dacian Cioloș, candidat présenté par Bucarest. Toutefois, Kinshasa insiste sur la nécessité d’une réciprocité, estimant que son ouverture doit s’accompagner d’un engagement similaire des autres candidats et des États qui les soutiennent. L’objectif affiché reste donc de parvenir à une candidature véritablement consensuelle.

Cette recherche d’accord intervient dans un contexte de modernisation du processus de désignation. Pour rappel, pour la première fois depuis la création du poste en 1997, l’OIF a organisé, le 30 juin 2026 à Paris, des auditions formelles auxquelles les quatre candidats ont présenté leur vision devant les ministres des Affaires étrangères des États et gouvernements membres de plein droit. Issue d’une réforme institutionnelle adoptée en 2022, cette procédure complète l’ancien mécanisme fondé essentiellement sur les consultations diplomatiques bilatérales et la recherche du consensus.