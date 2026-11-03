Or: après le Burkina, la Guinée inaugure sa raffinerie d'une capacité de 733 tonnes par an

La Guinée vient d’écrire une nouvelle page de son histoire minière. En effet, le pays dispose désormais de sa première raffinerie d’or. Le complexe, baptisé Nimba Gold Refinery, a été inauguré ce dimanche 1er novembre à Conakry en présence des plus hautes autorités.

Après le Burkina Faso avec, RAFFINOR-BF, c’est au tour de la Guinée de posséder sa propre raffinerie afin de booster un secteur très prometteur. Selon des sources concordantes, la raffinerie a une capacité annuelle de 733 tonnes. Ce projet affiche de grandes ambitions dans un secteur stratégique pour l’économie nationale. La nouvelle raffinerie doit permettre à Conakry de développer le traitement de son or sur place. Avec cette infrastructure, les autorités entendent réduire la dépendance aux infrastructures étrangères pour le raffinage et mieux valoriser les ressources minières du pays.

La Guinée veut mieux valoriser son or

La zone de l’Afrique de l’Ouest possède un incroyable potentiel en termes de valorisation de ressources minières. Actuellement, dans plusieurs pays, d’ambitieux projets naissent. Le Burkina Faso et la Guinée peuvent se targuer d’avoir d’importantes ressources aurifères. Au-delà des infrastructures, les deux nations poursuivent un objectif commun à savoir conserver une part plus importante de la valeur de leur production en or dans leurs économies.

En effet, l’exportation de l’or brut prive les pays producteurs d’une partie des activités industrielles et des revenus liés à sa transformation. Au niveau de la Guinée, les autorités souhaitent orienter la production nationale vers des installations de raffinage agréées sur le territoire. Cette vision doit contribuer à mieux encadrer le secteur et à développer les activités locales autour de l’exploitation minière. Le sous-sol guinéen regorge d’une quantité inestimable de ressources minières. Les ressources en or occupent une bonne place et n’attendent qu’à être exploitées.